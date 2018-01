FIFA 18 - Neues Titel-Update verbessert die Defensive, ab sofort live

Ein neues Titel-Update für FIFA 18 ist live und steht ab sofort auf dem PC zum Download bereit. Der erste Patch im Jahr 2018 ist knapp 1,5 Gigabyte groß und kommt mit einem langen Katalog an Überarbeitungen daher.

Die wichtigste Neuerung des Updates: Die Verteidigung wird verstärkt. Schlecht stehende oder passive Bot-Verteidiger gehören nach wie vor zum größten Ärgernis in jeder FIFA-Partie. Künftig sollen gegnerische Stürmer aber weniger Raum für ihre Angriffe gekommen und von gegnerischen Defensivspielern aggressiver attackiert werden.

Auch dem Ultimate Team Modus spendiert EA Sports mit dem neuen Patch einige Änderungen. Unter anderem werden Partien in der Weekend League von nun an immer in einem festen Stadion und bei einheitlichen Wetter- und Lichtbedingungen gespielt.

Hier findet ihr alle Änderungen in der Übersicht:

Gameplay-Änderungen

Das verteidigende Team verhält sich nach dem Anstoß defensiv kompakter.

Die Offensivspieler des Teams sind in der Vorwärtsbewegung zurückhaltender.

Die Defensivspieler des Teams rücken näher an ihre Offensivspieler, um Lücken zu schließen und dem angreifenden Team die Räume zu nehmen.

Gameplay-Problembehebungen

Torhüter klären den Ball bei Rückpässen in bestimmten Spielsituationen unnötigerweise.

FIFA Ultimate Team-Änderungen

Folgende Änderungen gelten für alle FUT Champions Weekend League-Partien:

Alle Partien finden nun im FeWC-Stadion statt (Tageszeit: immer Abend, Wetter: immer klar).

Auf dem Spielvorvereitungs-Bildschirm wird keine Heim-/Auswärts-Mannschaft mehr angezeigt; stattdessen wird das Spieler-Team immer links angezeigt, das Gegner-Team immer rechts.

Gegner-Trikots werden im Gameplay und auf den Spielvorbereitungs-Bildschirmen nicht mehr angezeigt; Gegner tragen stattdessen dein nicht gewähltes Aktives Trikot. Beispiel: Entscheidest du dich im Spiel für dein Heim-Trikot, trägt der Gegner dein Auswärts-Trikot.

Trikotauswahl-Bildschirm und Spielvorschau-Bildschirm wurden entsprechend geupdatet.

Orbit-Kamera kann nun in FUT-Champions-Channel-Wiederholungen verwendet werden.

FIFA Ultimate Team-Problembehebungen

Spielerfitness-/Teamfitness-Suchfilter führen im FUT-Transfermarkt nicht zu den korrekten Ergebnissen.

Spielervertrags-/Managervertrags-Suchfilter führen im FUT-Transfermarkt nicht zu den korrekten Ergebnissen.

Auf den Teamverwaltungs-Bildschirmen von FUT-Onlinepartien werden für manche Topform-Spieler die falschen Spezialfähigkeiten angezeigt. Dieses rein grafische Problem hatte keinerlei Auswirkungen aufs Gameplay.

Onlinemodus-Änderungen

Farb-Update der Verbindungsqualitäts-Segmente in sämtlichen Onlinemodi (inklusive FUT).

5,4 und 3 Segmente: Grün.

2 Segmente: Gelb.

1 Segment: Rot.

Onlinemodus-Problembehandlugen

Der Pro-Club-Virtual-Pro eines Spielers hat falsche Werte, wenn er ohne aktive Serververbindung erstellt wird.

Audio-/Grafik-/Präsentations-Änderungen

Updates diverser Trikots.