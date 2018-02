EA Sports hat das erste Ratings Refresh von FIFA 18 veröffentlicht. Los geht es dieses Jahr mit den Winter Upgrades für die englische Premier League.

Bis mit dem Release von FIFA 19 die nächste Saison von Ultimate Team beginnt, ist das Ratings Refresh die einzige Gelegenheit, bei der Werte im Sammelkartenmodus von FIFA 18 dauerhaft verändert werden können. Dazu veröffentlicht EA Sports vom 23. Februar bis zum 5. März hunderte neue FUT-Karten mit aufgewerteten Spielerwerten. Dadurch sollen die tatsächlichen Leistungen der Spieler aus den vergangenen Monaten im realen Fußball auch im Ultimate Team Modus abgebildet werden.

Wenn ihr mehr Infos zu den Winter Upgrades und Downgrades sucht und genau wissen wollt, wann welche Liga dran ist oder wie ihr an die neuen Karten herankommt, dann empfehlen wir euch unser Special mit allen Informationen zum Ratings Refresh aus FIFA 18.

In der Premier League wurden unter anderem die Spielerwerte von Eden Hazard, David De Gea und Paul Pogba erhöht. Anders als im Vorjahr in FIFA 17 wird es in FIFA 18 keine Downgrades geben.

All the way ??. Here is the @premierleague #RatingsRefresh live now in packs ? https://t.co/0tZDdCDgvj. Next league coming this Sunday. #FUT pic.twitter.com/JVPC34r4aK