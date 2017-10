FIFA 18 TOTY - Release des Team of the Year sorgt für Verwirrung

Wann erscheint das Team of the Year von FIFA 18? Diese Frage beschäftigt aktuell die Community von EA Sports neuer Fußballsimulation. Gerüchten und einer glaubhaften Facebook-Quelle zufolge, wird das TOTY aus dem Ultimate Team Modus bereits am kommenden Montag, den 23. Oktober, bekanntgegeben.

Wir haben uns durch die Gerüchteküche gefressen und EA Sports selbst gefragt, um für euch herauszufinden, wann das Team des Jahres von FIFA 18 nun wirklich erscheint.

FIFA gibt die Elf des Jahres bekannt

Das Team of the Year von FIFA 17 wurde erst Anfang des Jahres im Rahmen des Events »The Best FIFA Football Awards« bekanntgegeben. Bei dieser Show wurden die elf besten Fußballer des Jahres 2016 ausgezeichnet und in die sogenannte »FIFA FIFPro World11« gewählt. Der perfekte Zeitpunkt also, um auch die besten Spieler aus dem Videospiel bekannt zu geben.

Weil die FIFA ihren Terminplan allerdings umgestellt hat, findet diese Veranstaltung und die Auszeichnung der besten Fußballer des Jahres 2017 nicht erst im kommenden Januar 2018 statt, sondern bereits am 23. Oktober, also kommenden Montag. Allein deshalb liegt die Vermutung nahe, dass an diesem Tag auch das Team of the Year von FIFA 18 veröffentlicht wird.

Hinweise der offiziellen Facebook-Seite

Einen noch deutlicheren Hinweis auf den 23. Oktober als Release-Termin des TOTY liefert die offizielle deutsche Facebook-Seite des EA SPORT FIFA Ultimate Teams: Hier wurde das Datum zunächst in mehreren Kommentaren bestätigt.

Der verantwortliche Redakteur »Niko« hat seine Aussagen kurze Zeit später relativiert und erklärt, dass dies nur »eine persönliche Einschätzung« von ihm gewesen sei und nur die offizielle Homepage von EA genaue Veröffentlichungen bekannt geben würde. Inzwischen wurden all diese Kommentare offenbar gelöscht, da sie auf Facebook nicht mehr zu finden sind, auf Reddit haben einige User aber Screenshots veröffentlicht.

Das sagt EA Sports zum FIFA 18 TOTY

Um dem Rätselraten ein Ende zu bereiten, haben wir Marc Goroll von EA Sports direkt gefragt. Er hat uns verraten, dass das Team of the Year nicht am 23. Oktober veröffentlicht wird und es sich bei all den Gerüchten und Facebook-Kommentaren um falsche Informationen handle. Genaue Infos zum TOTY gibt es laut Goroll erst in Zukunft.

Damit bleibt allerdings weiterhin unklar, ob das Team des Jahres von FIFA 18 nun wie gewohnt im Januar oder doch zu einem anderen Zeitpunkt erscheint. Der 23. Oktober wäre aber auch insofern ein ungünstiger Release-Termin, da in Kürze der Halloween-Event von FIFA 18 »Ultimate Scream« beginnt und EA Sports dann zwei wichtige Spezial-Teams aus dem Ultimate Team Modus zur gleichen Zeit ins Spiel bringen würde.

