FIFA 18 - Weniger Fehlentscheidungen dank überarbeiteter Schiedsrichter

Unfaire Entscheidungen von Schiedsrichtern sind in Spielen der FIFA-Reihe keine Seltenheit. Doch mit FIFA 18 soll sich das nun ändern. Wie Matthew Prior, der Creative Director vom neuen FIFA, Kicker E-Sport verrät, werden die Referees dieses Jahr überarbeitet und sollen dadurch künftig weniger Fehlentscheidungen treffen.

Dass die Schiris in den letzten Jahren und insbesondere bei FIFA 17 immer wieder für Frustmomente gesorgt und zu viele Fehler gemacht haben, ist den Entwicklern von EA Sports sehr bewusst:

"Letztes Jahr gab es seltsame Verhaltensweisen im Spiel. Daran arbeiten wir aber und hoffen, dass das bald nicht mehr vorkommt."

Schiedsrichter-Logik wird verbessert

Grund für viele Fehlentscheidungen sei im letzten Jahr die Umstellung auf die Frostbite-Engine gewesen. Diese sei zwar physikalisch "sehr korrekt", stelle aber einige Szenen dramatischer dar, als sie eigentlich sind und so käme es zu Fehlern bei den Referees.

"Wir haben jetzt aber an der Logik gefeilt. Das mag zwar keine riesige Änderung sein, aber es ist trotzdem etwas, an dem wir gearbeitet haben."

FIFA 18 dürfte dadurch also ein wenig gerechter werden als sein Vorgänger. Was sich ansonsten im Vergleich zu FIFA 17 verändert hat, erfahren Sie in unserem Artikel zu den Neuerungen in FIFA 18.

