Wie können wir PC-Spieler zu unserer Windows Edition locken, wird man sich bei den Entwicklern von Final Fantasy 15 gefragt haben. Was mögen die denn so? Und dann hat ein schlauer Mensch Verkaufsstatistiken gewälzt und bemerkt: Sims! Und Half-Life! Damit war eine bizarre Idee geboren: Lassen wir die Leute doch als Sim im Llama-Kostüm und als Gordon Freeman spielen!

So oder so ähnlich stellen wir uns die Geburt des neuesten DLCs für Final Fantasy 15 vor: Wer das Spiel vor dem ersten Mai 2018 auf über EAs Store-Plattform Origin kauft, erhält kostenlos das The Sims 4 Pack mit den Kostümen Llama Suit und Plumbob - komplett mit grünem Sim-Kristall über dem Kopf!

Sims 4: Der vergessene Mega-Hit

Das ist euch zu albern? Ihr spielt lieber als seriöser Spielerecke? Als ernstzunehmender Mann der Wissenschaft vielleicht? Dann solltet ihr vielleicht auf Steam kaufen. Wie wir bereits berichteten, könnt ihr bis Anfang März dort statt der Sims-Kostüme Brille, Anzug und Brechstange von Spiele-Nobelpreisträger Gordon Freeman in euer Kostümregal stellen. Die Items aus dem Half-Life-Pack gelten sowohl für die Singleplayer-Kampagne, wo Hauptfigur Prinz Noctis einen auf Freeman macht, als auch den Mehrspieler-Modus Comrades. Dort könnt ihr eurer selbst erstellten Figur den berühmten Anzug überstülpen.

Final Fantasy 15 erscheint am 6. März für PC. Die Windows Edition enthält alle bisherigen DLCs und neue Inhalte wie eine optionale Egoperspektive und grafische Verbesserungen. Eine Demo ist bereits verfügbar. Nach Release plant Square Enix weitere DLCs bis 2019.