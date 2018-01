Final Fantasy 7 Remake - Neue Konzeptbilder aufgetaucht

Auf Twitter sind Konzeptbilder zum geplanten Remake von Final Fantasy 7 aufgetaucht. Die physischen Gemälde sollen auf einer Jubiläums-Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des Franchises gezeigt werden. Twitter-User Junshen merkt an, dass es sich bei dem Text auf einer Broschüre um neue Dialoge handelt, die beim Betreten der Ausstellung abgespielt werden.

Trotz Verzögerung ist ein Release des Final-Fantasy-7-Remakes für PS4 weiterhin geplant, die Veröffentlichung einer PC-Version wurde von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Produzent Yoshinori Kitase äußerte in einem Neujahrs-Interview, dass die Entwicklung des Remakes gut voran gehe, wie DualShockers berichtet.

Beim Entwickler haben wohl Unwägbarkeiten dazu beigetragen, dass der ursprüngliche Zeitplan ins Stocken geraten ist. Zuvor rechnete man noch mit einer Veröffentlichung 2017. Im Mai letzten Jahres hatte man sich dann vom externen Studio Cyberconnect2 getrennt und arbeitet nun wieder allein an dem Projekt. Dass sich die Fertigstellung jedoch noch bis 2020 hinziehen könnte, legt ein Geschäftsbericht von Square Enix nahe. Über weitere Neuigkeiten halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Final Fantasy 7 Remake - Screenshots ansehen

