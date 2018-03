Cyan kennt man für atmosphärische Adventures und Erkundungsspiele wie Myst oder Obduction. Auch Firmament schlägt in diese Kerbe: Das Adventure lässt uns eine fremde Steampunk-Welt erkunden, die sich in unterschiedliche Areale unterteilt.

Viel ist noch nicht über Handlung oder Gameplay bekannt, außer dass es sich ähnlich spielen dürfte wie die anderen Titel des Entwicklers. Der Fokus wird also auf dem Entdecken der Welt und dem Lösen von Rätseln liegen. Dabei steht uns passend zum Genre ein Uhrwerk-Gefährte zur Seite. Außerdem begleitet uns die alte und weise Stimme eines lange verstorbenen Mentors.

Erkunden in VR

In der Beschreibung heißt es zusätzlich, "dass nichts so ist, wie es scheint". Man darf sich also vermutlich auf einen Twist oder eine Verschwörung in der Geschichte einstellen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, dafür aber einen Trailer, den ihr unter der News findet. Firmament soll außerdem ein VR-Erlebnis werden.

Für welche Plattformen ist noch unklar. Da Obduction für PC und PS4 erschien, könnte Firmament aber auf denselben Plattformen vertreten sein, also für PS VR, HTC Vive oder Oculus Rift erscheinen. Bereits Obduction machte mit seinen Alien-Welten ordentlich etwas her in der virtuellen Realität.

