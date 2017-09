Fortnite - Battle-Royale-Modus für 100 Spieler angekündigt, erster Trailer

Der Survival-, Tower-Defense- und Third-Person-Shooter Fortnite fügt Ende des Monats noch ein weiteres Genre seiner wilden Mischung hinzu. Epic Games hat heute bekanntgegeben, dass mit Fortnite Battle Royale bald ein neuer Modus verfügbar sein wird.

Der Battle-Royale-Modus, der sich an Spielen wie PUBG und H1Z1 orientiert, erscheint kostenlos am 26. September für die PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac. In Fortnite spielen in diesem Modus ebenfalls 100 Spieler auf einer großen Map gegeneinander und testen dabei ihre Kampf-, aber eben auch ihre Bauskills. Wie immer gilt: Der letzte Überlebende gewinnt.

Mehr zum Thema: Fortnite - Könnte Epics erfolgreichstes Spiel werden, sagt Tim Sweeney

Wie sich dieser Modus in Fortnite anfühlt, könnt ihr einerseits oben im Kopf der Nachricht im Ankündigungstrailer begutachten, oder, falls ihr das Spiel bereits besitzt, ab sofort auf den öffentlichen Testservern ausprobieren. Der Test läuft bis zum Launch des Modus am 26. September.

Fortnite - Screenshots ansehen