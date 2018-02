Entwickler Epic Games führt in Fortnite: Battle Royale einen zeitlich begrenzten Modus ein, um Balancing-Anpassungen bei den Waffen zu testen, bevor sie final übernommen werden. Unter dem Namen »Schießtest 1« finden zahlreiche Änderungen ihren Weg ins Spiel.

Diese betreffen das Gunplay: Konkret wird der verursachte Schaden bei kritischen Treffern angepasst und eine erhöhte Genauigkeit beim ersten Schuss erreicht. Die Genauigkeit beim ersten Schuss wird durch einen rot leuchtenden Punkt in der Mitte des Fadenkreuzes dargestellt. Den Schießtest wählt ihr vor Matchbeginn im Hauptmenü bei der Modusauswahl an.

Aktuell: Fortnite - Update 2.4.0 jetzt doch erschienen, bringt Minigun & Lagerfeuer

Besseres Gunplay auf dem Prüfstand

Dadurch soll der Kampf über längere Distanzen in Fortnite: Battle Royale weniger zufallsabhängig sein. Bislang gab es bei Schüssen einen zufälligen Streuradius, der auch den ersten Schuss betraf. Nach erstem Ausprobieren stellen wir fest, dass sich die Ergänzung in der Tat gut anfühlt. Endlich lässt sich durch Feuerdisziplin, also langsames, wiederholtes Schießen, eine garantierte Treffgenauigkeit erreichen.

Epic bittet jeden Spieler, an dem Test teilzunehmen, da auf Basis der erhobenen Daten entschieden wird, ob und wie weit die Änderungen in den Live-Build übernommen werden. Wie die Nummerierung des Modus vermuten lässt, werden künftig weitere Testphasen stattfinden, um das Gunplay in Fortnite: Battle Royale zu verfeinern. Alle Änderungen im Schießtest 1 findet ihr auf der nächsten Seite.

Quelle: Epic Games