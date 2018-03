Der Erfolg von Fortnite geht unaufhaltsam weiter: Nachdem Epics Shooter dank der kostenlosen Battle-Royale-Variante bereits den PC und die Konsolen erobert hat, sind nun auch das iPhone und das iPad dran. Fortnite Mobile ist ab sofort im App Store erhältlich und feiert dort direkt nach dem Release unglaubliche Erfolge.

So meldet ihr euch an: Die Registrierung für Fortnite Mobile

Innerhalb kürzester Zeit landete die kostenlose App in 47 Ländern auf dem ersten Platz der Store Charts. Unter anderem in Deutschland, den USA und Kanada konnte Fortnite Mobile selbst andere Gratis-Anwendungen wie WhatsApp, Instagram, Netflix oder Facebook hinter sich lassen.

In zehn weiteren Ländern landet die App immerhin auf den Plätzen zwei bis fünf. Insgesamt kam Fortnite Mobile direkt nach Release in weltweit 58 Ländern auf eine Top-10-Platzierung im App Store und ein Ende des Erfolgs ist vorerst nicht in Sicht.

24 hours later, Fortnite is the No. 1 app on iPhone in 47 countries. It's in the top 10 in another 11 more - but not in Japan, where Knives Out rules. https://t.co/KeJJrrOP8D pic.twitter.com/tAZG8qZ3rh