Frohes Fest und erholsame Feiertage! - Beste Wünsche vom gesamten GameStar-Team

Liebe GameStar-Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende, und wir nutzen die besinnliche Zeit, um 2017 noch einmal Revue passieren zu lassen: In den folgenden Tagen gedenken wir auf GameStar.de unserer Highlights und Geheimtipps der letzten 12 Monate. Wir feiern die besten Spiele, die besten Momente, und die bei euch beliebtesten Videos und Artikel. Und damit's nichtalles gar zu schmalzig wird, kriegen auch die größten Enttäuschungen des Jahres ihr Fett weg. Ihr wollt mitmachen? Dann schaut doch mal bei den GameStars 2017 vorbei und gebt eure Stimmen ab!

Vor allem aber ist Weihnachten eine Zeit, um Danke zu sagen. Deswegen möchten wir uns bei euch, all unseren Lesern, Forenpostern, Youtube-Zuschauern, Facebookfans, Community-Autoren - ach, einfach allen Mitgliedern der GameStar-Community! - für ein fantastisches Jahr 2017 bedanken. Wir wünschen euch ein frohes Fest und fröhliche Feiertage. Und natürlich nur die besten Spiele unterm Baum!

Auch wir genießen die festliche Zeit mit unseren Lieben - und schleichen uns auch sicher nur ganz selten raus aus den Familienfeierlichkeiten, um endlich in Ruhe Perlen wie Divinity: Original Sin 2, Zelda: Breath of the Wild oder Nier: Automata nachzuholen.

Unsere Tipps für die Feiertage: Das spielt die Redaktion über Weihnachten

2018 sind wir dann alle wieder Start, um für euch die bestmögliche Magazin und die bestmögliche Spielewebsite zu machen. In diesem Sinne: Guten Rutsch und viel Glück, Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr!