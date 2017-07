Game of Thrones - Enthüllt: Das steht in Jorahs Brief an Daenerys

Vor wenigen Tagen ist die neue siebte Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones auf dem US-Sender HBO und hierzulande auf Sky an den Start gegangen. Die erste Folge stellte mit über 16 Millionen Zuschauer allein in den USA einen neuen Serien-Rekord auf.

In der jüngsten Folge Stormborn des Serienhits Game of Thrones sahen Fans Schauspieler Iain Glen als Jorah Mormont einen Brief an Daenerys Targaryen schreiben. Jetzt veröffentlichen die Macher von Game of Thrones via Twitter, was in seinem Abschiedsbrief steht.

"Khaleesi, ich bin zur Zitadelle gekommen in der letzten Hoffnung, dass die Maester mich heilen können, so wie du es befohlen hast. Selbst mit all ihrem Können bin ich von einer Heilung weiter entfernt als dem Grabe. Ich hatte ein längeres Leben als ich verdient habe und mein einziger Wunsch wäre es gewesen, die Welt zu sehen, die du dir erbauen wirst, mit mir an deiner Seite. Ich habe dich von dem Moment an, als ich dich traf, geliebt."

Jedoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für den an der unheilbaren Krankheit infizierte Jorah. Denn Sam Tarly hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Heilung für Jorah Mormont zu finden, der Sohn des getöteten Lord Commander der Nachtwache Jeor Mormont.