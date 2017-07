Game of Thrones - Staffel 7 stellt neuen Zuschauer-Rekord auf

Die mit Spannung erwartete neue siebte Staffel des Serienhits Game of Thrones legte einen sensationellen Start hin. Mehr als 16 Millionen Zuschauer verfolgten allein in den USA die erste Folge Dragonstone der neuen Staffel auf HBO (einschließlich Streaming und DVR).

Damit stellt der Serienhit einen neuen Zuschauer-Rekord auf und verzeichnet satte 50 Prozent Zuwachs gegenüber dem Auftakt der Vorgängerstaffel, berichtet Variety. Allein die finale Folge der sechsten Staffel setzte schon vor einem Jahr mit 8,9 Mio. Zuschauern einen neuen Serien-Rekord auf, der nun locker eingestellt wurde.

SEVEN HELLS!

The #GoTS7 premiere was the most tweeted #GoT episode ever with 2.4 million tweets. Thanks for rallying the realm. pic.twitter.com/ciDrur2jER — Game Of Thrones (@GameOfThrones) July 17, 2017

HBO & Sky: Ansturm sorgte für Server-Ausfälle

Der enorme Ansturm der vielen Fans zwangen sogar die Server des US-Senders HBO und dem hauseigenen Streaming-Dienst HBO Now in die Knie und sorgten für kurzzeitige Ausfälle. Auch die deutschen Fans forderten die Server-Kapazitäten des Senders Sky bis an ihre Grenzen.

Wenn das Zuschauerinteresse weiter so anhält, könnte die neue Staffel die sechste Staffel als bisherigen Rekordhalter der gesamten US-Serie mit über 23 Mio. Zuschauer (auf allen HBO-Plattformen inklusive Wiederholungen) ablösen.

Game of Thrones: Staffel 7 & 8

Mit der siebten Staffel wird bereits das Ende der Erfolgsserie Game of Thrones eingeläutet. In nur sieben statt wie sonst üblich zehn Folgen geht der Machtkampf in Westeros in die heiße Phase.

Eine achte und letzte Staffel bildet das Ende der Serie und befindet sich bereits in Arbeit. Ein genauer Sendetermin wird noch bekannt gegeben. Inzwischen entwickelt der Sender HBO gleich mehrere Spin-offs zum Serienhit.

