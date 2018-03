GameStar Plus sucht Verstärkung - Jetzt bewerben als Redakteur, Video-Redakteur, Video-Producer

GameStar Plus ist die Heimat für alle, die Spiele ernst nehmen - unser Online-Abo für exklusive Inhalte hat inzwischen über 10.000 Mitglieder. Denn bei Plus berichten wir nicht nur über die Spiele selbst, sondern auch über ihre Hintergründe, über die Trends, die Macher, die Tücken der Zukunft und Lehren der Vergangenheit. Wir analysieren, recherchieren und durchleuchten Themen gemeinsam mit Experten. Und dieses Angebot wollen wir nun ausbauen - mit einem neuen, eigenen Team!



Woran erkennt man Videospiel-Abhängigkeit? Warum wurde das fantastische Knights of the Old Republic um ein Haar zum Herr-der-Ringe-Spiel? Was plant Ubisoft für Anno 1800? Welcher Deutsche brachte Age of Empires zurück? Und warum erblühte die Computerspieleszene in der DDR?



Spannende Geschichten, saubere Recherche, kluge Einordnung und journalistische Qualität sind uns auch in modernen Internet-Zeiten wichtiger als Klicks oder Werbeumsätze. Du siehst das genauso? Dann hilf uns, GameStar Plus weiter auszubauen!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Münchner Team:

Editor GameStar Plus (m/w)

Deine Aufgaben

Betreuung externer Autoren inklusive Gegenlesen von Texten

Verfassen eigener Hintergrundartikel, Essays und Kolumnen

Teilnahme an Talk-Videos und Livestreams

Konzeption neuer Artikelformate gemeinsam mit dem Team

Weiterentwicklung etablierter Artikelformate

Weiterentwicklung des GameStar-Podcasts

Dein Profil

Umfassendes Hintergrundwissen über Spiele und die Spielebranche

Großes Interesse an Spielen und daran, wie sie entstehen

Erfahrung mit redaktioneller Arbeit und beim Gegenlesen

Erfahrung mit und Interesse an Podcasts wäre ein Plus

Spaß am regen Austausch mit der Plus-Community

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ausgeprägter Sinn für journalistische Qualität

Unser Angebot

Sehr gutes Arbeitsklima in einem neuen, motivierten Team

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien

Abwechslungsreiche Aufgaben und Raum für Experimente

Möglichkeiten zur Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten inkl. Möglichkeit zum Home Office

Interessiert? Hier geht's zum Bewerbungsportal

Video Editor GameStar Plus (m/w)

Deine Aufgaben

Konzeption eigener Videobeiträge über Spiele und Spieler

Entwicklung neuer Videoformate gemeinsam mit dem Team

Weiterentwicklung etablierter Videoformate

Konzeption und Moderation von Talk-Videos und Livestreams

Suche nach und Betreuung von externen Videopartnern

Enge Zusammenarbeit mit dem Video Producer bei der Produktion von Beiträgen

Dein Profil

Umfassendes Hintergrundwissen über Spiele und die Spielebranche

Großes Interesse an Spielen und daran, wie sie entstehen

Erfahrung bei der Konzeption, Vertonung und Produktion redaktioneller Videos

Kenntnisse von Adobe Premiere oder vergleichbarer Schnittprogramme

Spaß am regen Austausch mit der Plus-Community

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ausgeprägter Sinn für journalistische Qualität

Unser Angebot

Interessiert? Hier geht's zum Bewerbungsportal

Video Producer GameStar Plus (m/w)

Deine Aufgaben

Dreh, Schnitt und Postproduktion von qualitativ hochwertigen Videobeiträgen

Entwicklung neuer Videoformate gemeinsam mit dem Team

Weiterentwicklung etablierter Videoformate

Unterstützung des Video-Redakteurs bei der täglichen Arbeit (Drehplanung, Story-Boards)

Erfahrung mit Adobe Premiere und Photoshop, idealerweise auch mit After Effects

Dein Profil

Abgeschlossenes Volontariat oder vergleichbare Ausbildung

Umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit der Kamera und in der Videoproduktion

Ausgeprägtes technisches Verständnis im Bereich Video-Verarbeitung und -Aufnahme

Erfahrungen in der Postproduktion (Schnitt, Vertonung) von Videobeiträgen

Gutes Hintergrundwissen über Spiele und die Spielebranche

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Unser Angebot

Interessiert? Hier geht's zum Bewerbungsportal