GameStar-Podcast - Folge 11: Fake-Games auf Steam - Verliert Valve die Kontrolle?

Auf Steam gibt es Spiele, die niemand spielen sollte. Es sind Fake-Games, lieblos zusammengekloppte und in den Store gerotzte Programme, deren Entwickler von krimineller Energie geleitet werden - das behauptet zumindest Valve. Womöglich sind die Fake-Games aber nur ein Symptom viel größerer Steam-Probleme. Welcher Probleme genau, das besprechen Maurice Weber und Michael Graf im GameStar-Podcast mit Dennis Kogel, der für Vice Motherboard mit Fake-Games-Entwicklern gesprochen hat. Und deren Geschichten hören sich gar nicht kriminell an. Auch wenn Dennis sogar - schockierende Enthüllung! - selbst an einem Fake Game beteiligt war.

Zeitweise bekommt man nämlich das Gefühl, Valve habe die Kontrolle über Steam verloren. So berichtet Skandalexperte Maurice von Digital Homicide, dem »schlimmsten Steam-Entwickler, dem er ein amüsantes Video gewidmet hat, und der auf Steam lange Zeit frei schalten und walten durfte. Micha wiederum wühlt in den Untiefen der Valve-Plattform und erzählt von einem Designer, der einen Moderator mit der Begründung »Du bist ein Idiot« sperrte, seinen eigenen Publisher trollte und monatelang provozierte, ohne dass Valve eingriff.

Und dann wäre da noch Derek Smart, der unseren Autor Benjamin Danneberg für eine kritische Preview zum Spiel Line of Defense im Steam-Forum sperrte und gegen GameStar wütete. Kurzum: Auf Steam scheint Anarchie zu herrschen. Immerhin hat Valve nun endlich reagiert und das oft für Trollversuche oder sogar zur Malware-Verteilung missbrauchte Community-Wahlprogramm Steam Greenlight eingestellt. Es wird durch Steam Direct ersetzt, ein Programm, bei dem Valve die eingereichten Spiele selbst überprüft, wenn auch offenbar nur oberflächlich. Wird das reichen? Wir besprechen's im Podcast!

