GameStar-Podcast - Folge 20: Wolfenstein und die Zensur - Darf man den Holocaust ausklammern?

In der deutschen Version des an sich famosen Shooters Wolfenstein 2: The New Colossus gibt es diverse inhaltliche Schnitte, die gerade viel diskutiert werden. Der Publisher Bethesda hat nämlich nicht nur Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole entfernt, auch der Begriff »Nazi« wurde - wie im Vorgänger Wolfenstein: The New Order komplett getilgt, man kämpft gegen »Das Regime«.



Adolf Hitler, der in Wolfenstein 2 auftritt, wurde in der deutschen Version in »Herr Heiler« umbenannt und verliert sein charakteristisches Bärtchen. Vor allem aber fehlen in der deutschen Version alle Verweise auf das Judentum und den Holocaust. Beispielsweise heißt es im englischen Original, die Mutter des Helden B.J. Blazkowicz sei »Jüdin« gewesen und in einem »Vernichtungslager« umgekommen. In der deutschen Version war sie »Polin« und starb »in Gefangenschaft«.

Christian Schiffer sagt: Das geht nicht! Eine Kolumne für die Website des Bayerischen Rundfunks überschreibt der freie Radiojournalist und Herausgeber des WASD-Magazins mit »Wie Wolfenstein 2 die deutsche Geschichte entsorgt«, er spricht von einem »handfesten Skandal«. Dem widerspricht - zumindest in Teilen - die GameStar-Redakteurin Petra Schmitz: Ihrer Meinung nach muss man den Holocaust in einem Spiel wie Wolfenstein 2 nicht thematisieren.



Im GameStar-Podcast sprechen die beiden mit Michael Graf über ihre Ansichten, über das Für und Wider der Zensuren in Wolfenstein 2 und letztlich die Frage, ob ein Spiel den Holocaust denn überhaupt thematisieren kann - und wenn ja, wie es ihn thematisieren sollte. Dabei sprechen sie auch über Call of Duty: WW2, das in einem vielbeachteten Trailer einen SS-Offizier zeigt, der amerikanische Kriegsgefangene in Juden und Nichtjuden unterteilen will. Das ist auch in der deutschen Version so - wie beurteilen wir diese Darstellung?

