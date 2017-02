Nazis in Spielen - Warum für Spiele andere Regeln gelten - GameStar TV

Mittwoch, 22. Februar 2017 um 17:00

Das Thema Nazis ist in Spielen nicht weniger Reizthema als in anderen Medien. Für Spiele gelten allerdings ein paar andere Regeln und darüber spricht Christian Schneider in dieser Folge von GameStar TV mit Michael Graf. Über das Thema haben wir ja bereits oft berichtet, zum Release von Sniper Elite 4, wollen wir uns aber nochmal damit beschäftigen und erklären, wieso Spiele anders behandelt werden als beispielsweise Filme.

Wir blicken aber natürlich auch auf andere Spiele zurück, beispielsweise auf Hearts of Iron 4, das für den deutschen Markt angepasst wurde. Und natürlich geht es auch um Wolfenstein: The News Order, wo uns Bethesda schon zum Release erklärt hat, warum die deutsche Version des Shooters anders ist.

Michael Graf klärt im Video auch ein paar Missverständnisse rund um das Verbot von Nazis in Spielen.