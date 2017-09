GameStar-Podcast - Plus-Folge 15: Jörg Langer - »Ich habe Fehler gemacht«

Wer schon mal versucht hat, eine Kuh umzuschubsen, der weiß: Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern will erarbeitet werden. Eine handelsübliche Kuh wiegt schließlich rund 700 Kilo! Aber wie war das eigentlich bei GameStar? Also nicht mit der Kuh, sondern mit dem Erfolg? Zum 20. GameStar-Jubiläum haben wir viel über Leidenschaft gesprochen: Wenn jemand mit Herzblut an etwas arbeitet, so unsere Philosophie, dann wird man das dem Ergebnis immer anmerken - egal ob Spiel oder Spielemagazin.



Oder sind wir nur hoffnungslose Romantiker, und das Geheimnis des Erfolgs liegt vor allem im Abschied vom Privatleben dank endloser Überstunden? Wie war das denn nun, erst recht in den Anfangstagen der GameStar? Darüber spricht Michael Graf im Plus-Podcast mit unserem aktuellen Chefredakteur Heiko Klinge - und mit Jörg Langer, dem Gründungs-Chefredakteur der GameStar sowie Gründer von Gamersglobal und Mitbetreiber des Spieleveteranen-Podcasts.

Wir wollen keinen Hehl daraus machen, dass Jörg kein angenehmer Chef war, wie er auch selbstkritisch gesteht. Schließlich hat er das Chefredakteursamt schon mit zarten 24 Jahren übernommen - aus heutiger Sicht vielleicht zu jung und ungestüm. Zugleich hat Jörg dank seines Ehrgeizes und seines hervorragenden Teams (Toni Schwaiger, Martin Deppe, Charles Glimm & Co) ein bis heute erfolgreiches Spielemagazin aus dem Boden gestampft. Gibt ihm der Erfolg also recht?



Oder wäre doch weniger mehr gewesen - weniger Druck, weniger Ehrgeiz, weniger Überstunden, weniger ausufernde Korrekturen? Gerade für Letztere war Jörg gefürchtet, mancher Artikel und manches Video durchlief fünf oder sogar mehr Korrekturschleifen, bis sie dem grantigen Chefredakteur gefielen. Sieht Jörg das aus heutiger Sicht lockerer oder hält er den damaligen Aufwand gar für unnötig? Auch das besprechen wir im Podcast. Außerdem erzählen Heiko und Micha ihre schönsten Jörg-Anekdoten.

Wer mag, kann den Podcast unten direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Linkkasten herunterladen. Bei manchen Browsern muss man auf den Link rechtsklicken und dann »Ziel speichern unter« wählen.