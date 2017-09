Game Designerin Jennifer Scheurle hat auf Twitter eine Umfrage gestartet, welche geheimen Design-Tricks Entwickler in ihren Spielen versteckt haben. Als Beispiel nennt sie, dass das letzte bisschen Gesundheit in Assassin's Creed oder Doom länger anhält und sich damit wertvoller anfühlt, als der Rest, um den Überlebenskampf dann besonders spannend zu machen.

Ein kürzliches Beispiel ist hier auch Hellblade: Senua's Sacrifice, wo der Entwickler ganz bewusst ein Permadeath-Feature andeutet, das dann überhaupt nicht so drastisch im Spiel integriert ist. Dem Spieler vermittelt dies aber ein Gefühl ständiger Anspannung, wie sie auch die Heldin im Spiel auf ihrem Höllentrip erlebt.

Geantwortet haben Entwickler von Spielen wie Bioshock, Dark Souls 3, Half-Life oder dem Surgeon Simulator und berichtet, wie clever uns hier oft etwas vorgemacht wurde.

Musikalische Bosse

In Dark Souls 3 folgen die Bosse mit ihren Angriffen dem Rhythmus der Musik, der schwerste Boss im Spiel durchbricht dieses Schema aber und fühlt sich gerade deshalb so hart an.

Dark Souls 3 bosses follow a specific time signature along with the music for their attacks, the hardest boss in the game breaks this flow. — Sean Likes Bees (@OxyOxspring) September 1, 2017

Schießen wie Sturmtruppler

In Bioshock gehen die ersten Schüsse unserer Feinde immer daneben, damit wir nicht einfach so aus einem toten Winkel erschossen werden. Zudem laufen die Big Daddies langsamer, wenn man sie nicht ansieht, um Überraschungsangriffe unwahrscheinlicher zu machen.

First shots from an enemy against you in BioShock always missed...that was the design, think it got fully implemented. No "out of blue!" — Ken Levine (@levine) September 2, 2017

Yeah I can't recall if it was also in 1 or just 2, but we slow down Big Daddies' run speed if you're facing away, so you don't die confused. — Jordan Thomas (@nullspeak) September 1, 2017

In der Überzahl

Sehen wir uns in Half-Life mit mehr als zwei Gegnern konfrontiert, greifen trotzdem nur zwei an. Der Rest irrt einfach in der Umgebung umher, statt uns richtig zu flankieren.