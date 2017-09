Gewinnspiel für GameStar Plus - Assassin's Creed: Origins schon vor Release spielen!

Am 27. Oktober 2017 erscheint Assassin's Creed: Origins, der neue Serienteil, der vieles besser machen soll als seine Vorgänger. Wie viel? Davon könnt ihr euch selbst überzeugen! Denn gemeinsam mit Ubisoft laden wir drei User von GameStar Plus dazu ein, Assassin's Creed: Origins bereits vor dem Release zu spielen.

GameStar Plus - Alle Vorteile auf einen Blick

Denn am 5. Oktober 2017 veranstaltet Ubisoft in Berlin ein Geburtstags-Event, bei dem ihr Origins auf der Xbox One X in 4K-Auslösung ausgiebig ausprobieren, das alte Ägypten erkunden, Pyramiden erklettern und Anhänger des Ordens der Ältesten meucheln könnt. Und wer mal eine Pause braucht, kann sich entweder quer durchs Buffet essen oder mit Entwicklern plaudern - die sind nämlich ebenfalls vor Ort.



Los geht's um 16 Uhr, insgesamt dauert das Anspiel-Event bis 19 Uhr. Die Kosten für Anreise und eventuelle Unterkunft können wir leider nicht übernehmen.

Um teilzunehmen, müsst ihr einfach das Gewinnspielformular unten ausfüllen und einige Fragen zu Assassin's Creed beantworten. Eine Registrierung bei Gleam.io ist dafür nicht notwendig - es reicht die Eingabe einer E-Mailadresse. Der Einsendeschluss des Gewinnspiels ist Dienstag, der 26. September 2017 um 23:59 Uhr, die Gewinner werden umgehend benachrichtigt.