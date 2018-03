Bis zum St. Patrick's Day dauernt es zwar eigentlich noch ein paar Tage, GOG.com feiert aber schon jetzt den irischen Feiertag mit dem passenden St.-Patricks-Day-Sale. Über 300 Spiele werden günstiger angeboten, dazu gibt es wieder zufällige Spiele in Mystery-Paketen (sprich Lootboxen).

Deutlich herabgesetzt wurden beispielsweise Abzu (-50 Prozent), Tyranny: Overlord Edition (-66 Prozent), Outcast: Second Contact (-50 Prozent) und Spelunky (-84 Prozent).

Die Mystery-Spiele zum Preis von 2,59 Euro sind zwar zufällig ausgewählt, alle Überraschungs-Titel sollen laut GOG aber regulär im Shop immer mindestens 2,89 Euro und maximal sogar bis zu 20 Euro kosten. Wenn ihr also nicht gerade ein Spiel erhaltet, das ihr ohnehin schon besitzt, spart ihr bei diesen Lootboxen garantiert.

Jetzt zum Sale auf GOG.com

Verlosung auf GameStar.de

Gleichzeitig zum Sale haben wir auf GameStar.de eine Verlosung in Zusammenarbeit mit GOG.com gestartet, den Link dazu findet ihr unterhalb des Absatzes. Wir bieten insgesamt 200 Mystery-Spiele im Wert von 3 bis 20 Euro. Die Verlosung findet am Freitag, den 16. März statt, der Sale endet am 19. März.

Zur Verlosung im Rahmen des St.-Patrick's-Day-Sales