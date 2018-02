Google bekommt nicht genug. Nachdem das US-amerikanische Unternehmen gefühlt bereits das halbe Internet besitzt, will es nun auch noch den Videospielmarkt erobern. Laut einem Report von The Information arbeitet Google nämlich an einem Streaming-Service für Games.

Unter dem Codenamen »Google Yeti« könnte uns bald eine Art Netflix für Videospiele erwarten. Yeti soll via Google Chromecast eine Möglichkeit bieten, Spiele direkt auf den Fernseher (oder einen Bildschirm mit HDMI-Anschluss) zu übertragen. Ähnliches haben früher bereits Games-on-Demand-Plattformen wie NVIDIA Geforce Now, Gaikai oder OnLive versucht, sind aber entweder gescheitert oder konnten die Spieler nicht wirklich begeistern.

Durch diese Streaming-Plattform könnten wir künftig Spiele direkt über WLAN streamen und müssten nicht mehr länger Spielediscs kaufen oder lange Downloads abwarten. Stattdessen würden wir über ein Abo-Modell Videospiele genauso zocken, wie wir Filme von Netflix oder Amazon Prime anschauen können.

Streaming-Dienst über Google-Konsole?

Alternativ zu der Variante mit Chromecast, könnte Yeti auch über eine von Google entwickelte Konsole funktionieren. Genau so eine soll sich laut The Information ebenfalls aktuell in Entwicklung befinden.

Viel mehr Informationen gibt es bislang noch nicht zu dem Gerücht über Google Yeti. Allerdings erscheint der Einstieg der milliardenschweren US-Firma in das ebenso milliardenschwere Geschäft mit Videospielen allein aus finanzieller Sicht nicht unlogisch.

Für das Gerücht spricht außerdem, dass Google erst vor Kurzem Phil Harrison als neuen Vizepräsident und General Manager eingestellt hat. Harrison hatte zuvor 15 Jahre lang für Sony und drei Jahre im Xbox Team von Microsoft gearbeitet und hat dementsprechend einiges an Erfahrung im Bereich Gaming.