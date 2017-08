Als PS3 und Xbox 360 das HD-Zeitalter einläuteten, dachten viele noch, dass das Rennen um die beste Grafik in 10 Jahren wahrscheinlich fotorealistische Spiele hervorbringen wird. Jetzt sind 12 Jahre vergangen, Dota 2 hat gezeigt, dass Grafik nicht so wichtig ist, wenn man das erfolgreichste PC-Spiel auf Steam basteln will - und das Rennen um die Grafik-Krone gerät ins Schleppen. Doch Moddern ist das egal.

Unter dem Nickname Razed hat ein Modder 1200 Stunden in eine Grafik-Überarbeitung von GTA 5 gesteckt. Das Ergebnis heißt NaturalVision Remastered und kann sich wahrlich sehen lassen. Dabei schraubt die Mod vor allem an Lichtstimmungen, Wettereffekten und Schattendarstellungen. Auf der Flickr-Page von Razed können Sie ein paar Screenshots genießen - die Mod soll Los Santos einen möglichst authentischen und fotorealistischen Südkalifornien-Look verpassen.

Freund von Mods? Hier die besten GTA-5-Mods in der Übersicht

Ob das Experiment gelingt, können Sie im unten eingebundenen Trailer selbst beurteilen. Razed setzt natürlich (wie im Prinzip alle Modding-Showcase-Videos bei YouTube) auf diverse Auto-Mods, um die eigenen Anpassungen an Wetter, Lichtstimmungen und Co. möglichst imposant zur Geltung zu bringen.

Auch die Schilder wurden per Zusatz-Mod ausgetauscht, um echte Ortsangaben aus Los Angeles auf den Schirm zu zaubern. Wenn Sie selbst so ein Los Santos haben möchten, müssen Sie also ein bisschen recherchieren: Einfach downloaden und installieren, reicht meist nicht.

Zum Download von NaturalVision Remastered geht's hier