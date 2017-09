Betrüger werden manchmal doch belohnt - jedenfalls, wenn man dem Youtuber RobbinRams glauben kann. Seinem jüngsten Video zufolge hat ein rivalisierender Kanal, NoughtPointFourLIVE, stetig und beharrlich alle seine Videos geklaut. Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, sind die Kopien teilweise bis zu zehnmal erfolgreicher als das Original.

Dabei stehle NoughtPointFourLIVE nicht direkt das Videomaterial. Aber er gebe RobbinRams Entdeckungen als seine eigenen aus und tue so, als würde er sie in seinen eigenen Videos weltweit als erster zeigen. Als Beweis führt RobbinRams ein Video über das Schatzkarten-Tattoo an, in dem NoughtPointFourLIVE behauptet, niemand zuvor habe versucht, das zu entschlüsseln - obwohl RobbinRams bereits wenige Tage vorher ein Video zum gleichen Thema mit der gleichen Schussfolgerung hochgeladen hatte.

Manchmal ein Meisterwerk, manchmal ein Graus: GTA Online im Test

Zufall oder böse Absicht?

Nun ist es natürlich möglich, dass NoughtPointFourLIVE schlichtweg nichts von dem Video des deutlich kleineren Konkurrenzkanals wusste. Aber das wirkt unwahrscheinlich, wenn man einige weitere Videos vergleicht. Tatsächlich fällt auf, dass NoughtPointFourLIVE sehr häufig sehr ähnliche Videos wie RobbinRams hochlädt - und das teilweise mit beinahe identischem Titel und sogar Teaserbild. Zum Beispiel zwei Videos zu Jay Norris:

Was der Sache einen doppelt unschönen Beigeschmack verleiht: Weil die Videos von NoughtPointFourLIVE mehr Zuschauer haben, tauchen sie etwa bei Google-Suchen zum Thema noch über den Originalen auf. RobbinRams zeigt sich außerdem frustriert darüber, dass die Kopien auch noch voller Werbung für Shark Cards stecken. Er gibt sich in seinem Video resigniert: "Ich habe keine Motivation mehr, überhaupt noch Inhalte zu erstellen."

NoughtPointFourLIVE hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auf reddit berichten einige User, dass er entsprechende Kommentare bei Twitter blockt und auf Youtube löscht.

Quelle: RobbinRams