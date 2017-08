GTA Online - Großes Update Smuggler's Run kommt nächste Woche

Tja, gerade erst haben wir GTA Online im großen GameStar-Test ordentlich auseinander genommen, schon ist unser Artikel wieder (leicht) veraltet. Mit Smuggler's Run erscheint am 29. August nämlich das insgesamt 31. große Content-Update für den Online Modus von GTA 5.

Okay, ganz so dramatisch ist die Situation nicht, denn der DLC bringt zwar einige neue Inhalte, stellt GTA Online aber nicht völlig auf den Kopf. Dimis Aussagen in seinem Testbesuch sind also weiterhin gültig.

Es wird luftig

Smuggler's Run konzentriert sich vor allem auf den Luftraum über Los Santos und führt viele neue Hubschrauber, Flugzeuge und sogar Ultra-Leicht-Flieger ein. Passend dazu gibt's die neuen Hangars als käufliche Immobilien.

Von dort werden wir auch die Spezialmissionen des Smuggler's-Run-DLCs starten können. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei vermutlich vor allem um Schmuggel-Einsätze in denen wir zwielichtige Waren mit dem Flugzeug an unsere Käufer ausliefern müssen.

Dass diese Transportflüge keine lahmen Pflichtaufgaben sind, bezeugt der Trailer zum Update.

Wie üblich dürften die neuen Inhalte nicht ganz billig werden - auch wenn wir keinen echten Euro dafür latzen müssen. Die Ingame-Preise für Hangars und Flugzeuge sind zwar noch nicht bekannt, wir vermuten aber, dass mehrere Millionen GTA Dollar fällig sind.

Zu wenig Kohle? Geld verdienen in GTA Online

Ein heißer Herbst in GTA Online

Im einem Atemzug mit der Smuggler's-Run-Enthüllung hat Rockstar noch weitere Inhalte für die nächsten Monate angekündigt. Im Herbst erwartet uns eine völlig neue Rennvariante.

In den Transform-Races wechseln wir während eines Rennens zwischen Autos, Booten und Flugzeugen. Hat da jemand The Crew 2 gesagt? Der Fahrzeugtausch geschieht ohne Übergang an bestimmten Checkpoints. Klingt auf jeden Fall nach Spaß.

Darüber hinaus sollen weiterhin regelmäßig neue Fahr- und Flugzeuge erscheinen, es wird weitere Gegner-Modi geben und spezielle Events für Halloween und Weihnachten sind ebenfalls geplant. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: Rockstar