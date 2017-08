GTA Online hat sein nächstes Update bekommen. Ist es damit schon wieder Zeit für den nächsten GTA Online Test? Nicht ganz, denn der Patch bringt "nur" einen neuen Spielmodus und macht den HVY Nightshark im Free-Roam-Modus verfügbar. Zuvor konnte man den schwer gepanzerten Jeep nur innerhalb von Missionen fahren. Wie üblich gibt es wieder frische Rabatte sowie RP- und Geld-Boni.

Overtime Shootout - So spannend wie Curling

Im neuen Gegner-Modus, Overtime Shootout, kommt wieder eines der coolsten Vehikel von GTA Online zum Einsatz, der Ruiner 2000. Leider ist die Spielvariante für Teams bei weitem nicht so spannend wie Overtime Rumble.

Die Spieler müssen von einer gigantischen Rampe springen und versuchen, am Fallschirm hängend auf kleinen Plattformen zu landen, um mehr Punkte zu sammeln als die Gegner. Leider passiert das abwechselnd, Spieler für Spieler.

Im Ergebnis starren wir gefühlte Ewigkeiten nur auf unseren Bildschirm, statt selbst aktiv zu werden. Ziemlich öde, aber lukrativ: Aktuell gibt's doppelte GTA Dollar in diesem Modus. So haben wir in einem Match über fünf Runden satte 100.000 GTA $ kassiert.

Der HVY Nightshark - Wie ein Kuruma mit MG

Für deutlich mehr Action sorgt der HVY Nightshark. Der gepanzerte Jeep kam zuvor nur in der Mission Exit Strategy zum Einsatz, in der wir mit ihm Anti-Air-Trailer ziehen, um Feinde auszuschalten. Jetzt können wir ihn für 1.245.000 GTA Dollar beim Händler Warstock Cache & Carry kaufen und modifizieren.

Neben seiner Panzerung und der Möglichkeit, einen AA-Anhänger zu ziehen, zeichnen den HVY Nightshark ein überdurchschnittlich gutes Fahrverhalten und ein starres Front-MG aus, mit dem sich ungepanzerte Ziele leicht durchsieben lassen.

Rabatte, Boni & Premium-Rennen

Rockstar gewährt bis zum 14. August 25 Prozent Nachlass auf die Mobile Kommandozentrale samt Einrichtung, Waffen- und Fahrzeugmodifikationen, MK-II-Munition und den Supersportwagen Dewbauchee Vagner.

Leibwächter und Mitarbeiter von CEO-Organisationen freuen sich über doppelte Gehälter.

Das aktuelle Premium-Rennen ist "Runter von meinem Berg" und wird ausschließlich mit Motorrädern bestritten. Kohle und RP lassen sich auch mit der Teilnahme am Zeitrennen "Maze Bank Arena" verdienen.

