GTA Online - Rockstar sichert sich Markenrecht für GTaO

Der überwältigende Erfolg von GTA Online ist wahrlich kein Geheimnis. Erst Anfang Februar verkündete der Take-Two-CEO Strauss Zelnick, GTA 5 habe sich mittlerweile über 90 Millionen Mal verkauft und vermeldete Rekordeinnahmen durch Mikrotransaktionen.

Kein Wunder also, dass Rockstar sich die Markenrechte an GTA Online möglichst umfänglich sichern will. Gamespot ist auf zwei neue Markenrechtsanträge des Mutterkonzerns Take Two gestoßen, mit dem sich das Unternehmen die Schreibweisen GTaO und GTa samt zugehöriger Logos gesichert hat.

Ein Hinweis darauf, dass Rockstar GTA Online weiter ausbauen will? Nicht unbedingt. Beide Logos bereits seit Längerem im Einsatz und auf den Packungsrückseiten der PC-, PS4- und Xbox-One-Version von GTA 5 zu finden. Scheinbar waren sie bislang aber nicht rechtlich gesichert.

Trotzdem dürfen wir davon ausgehen, dass Rockstar und Take Two das Erfolgsmodell weiter verfolgen. So rechnen wir spätestens seit dem umfassenden Gameplay-Leak zu Red Dead Redemption 2 fest mit einer umfangreichen Online-Komponente für das Western-Abenteuer.

Und auch ein GTA 6 dürfte wieder ein GTA Online mitbringen. Damit dürfen wir laut Analyst Michael Pachter aber frühestens 2021 rechnen.

Quelle: Gamespot