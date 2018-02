Ein Vorschlag von einem Marvel- und Star-Wars-Fan könnte tatsächlich wahr werden: Regisseur James Gunn wird von einem Fan via Twitter gefragt, ob nicht Mark Hamill in Guardians of the Galaxy 3 mitspielen dürfte.

So oder so ähnliche Anfragen von Fans hat der Filmemacher bestimmt schon öfters gehört. Doch diesmal entwickelt sich daraus eine Eigendynamik, die Filmfans aufhorchen lässt: Denn Regisseur James Gunn antwortet prompt und macht den Fans Hoffnung, schließlich sei der Luke Skywalker-Darsteller aus Star Wars sein Nachbar in Malibu und so lädt Gunn Hamill sogleich zu ihm rüber ein, bei einer guten Tasse Kaffee mal die Details zu besprechen.

I think @HamillHimself lives around the corner from me in Malibu so he can just come over and we can talk about it over a cup of coffee. — James Gunn (@JamesGunn) February 26, 2018

Dieser Einladung folgt sogleich eine Antwort von Mark Hamill, der sich in die Online-Diskussion einklinkt und sich über die Einladung und das mögliche Rollenangebot begeistert zeigt. Nachdem Hamill den Filmemacher noch persönlich fragt, ob das denn nun alles auch Ernst gemeint ist, wird das Gespräch anscheinend privat fortgesetzt.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Treffen entwickelt und welchen Part Mark Hamill an der Seite von Chris Pratt als Star Lord im Weltraumabenteuer zugedacht wird.

I would be happy to do so, both as a good neighbor & an unemployed actor.

All the best, mh — Mark Hamill (@HamillHimself) February 26, 2018

Guardians of the Galaxy 3: Kinostart nicht vor 2020

Bis zum Kinostart müssen wir uns aber noch eine ganze Weile gedulden. Wie Regisseur James Gunn zuletzt bestätigte, kommt Guardians of the Galaxy 3 voraussichtlich erst im Jahr 2020 in die Kinos. Derzeit arbeitet der Filmemacher an einer passenden Drehbuchvorlage.

Fans der beliebten Weltraumhelden bekommen in diesem Frühjahr Star Lord (Chris Pratt) und sein Team Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana), Rocket und Groot im neuen Avengers-Film zu Gesicht, wenn sie neben Iron Man & Co. gegen den übermächtigen Thanos antreten. Deutscher Kinostart ist am 26. April 2018. Weiter geht es im nächsten Jahr mit Avengers 4.

