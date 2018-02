Rund zwei Jahre befand sich der Battle-Royale-Shooter H1Z1 (früher »H1Z1: King of the Kill«) im Early Access. Nun haben die Entwickler von Daybreak Games Version 1.0 veröffentlicht. Mit dabei ist ein neuer Spielmodus namens Auto Royale.

Was ist Auto Royale?

Der erinnert ein bisschen an Mario Kart. Mit dem Unterschied, dass man hier kein Rennen fährt, sondern Jagd auf bis zu 116 Gegner macht. Zu Beginn einer Partie startet man als Viererteam in einem Fahrzeug. Zur Auswahl stehen ein PKW sowie ein Militärjeep, die sich in ihren Werten wie Fahrverhalten und Rüstung unterscheiden.

Aussteigen kann man nicht, die Items und Waffen sind als bunte Icons über der Karte verteilt. Darunter sind auch einige Power-ups wie Öllachen und Minen, mit denen ihr andere Fahrer aus dem Konzept bringen könnt. Öllachen könnt ihr auch anzünden, um Konkurrenten in eine Feuerfalle zu locken. Im Laufe einer Partie kann man Fahrzeuge außerdem verbessern, sodass sie beispielsweise mehr aushalten.

Auto Royale: Was drin steckt

Zwei Fahrzeuge: der Sedan und der Militärjeep ARV, sind neu in H1Z1 und nur im Auto Royale verfügbar. Im Hauptspiel werden sie nicht hinzugefügt.

Sedan: Das agile Auto mit schneller Beschleunigung und besseren Sprungfähigkeiten erlaubt es kompetenten Fahrern, Gegnern schnell auszuweichen.

Gepanzerter Spähwagen (ARV): Der ARV bietet mehr Stabilität und ist für neue Spieler leichter zu steuern, hat dafür aber geringere Effizienz mit Turbo-Sprit.

Neue Waffe: Als neue Wumme wurde das leichte Maschinengewehr LMG hinzugefügt. Wie die Fahrzeuge ist diese Waffe nur im Auto-Royale-Modus verfügbar und nicht im Hauptspiel. Die LMG macht unter allen Waffen am meisten anhaltenden Schaden.

Power-Ups: Spieler erhalten aus Airdrops spezielle Upgrades, mit denen sie ihre Fähigkeiten verbessern.

Defensive Power-Ups beinhalten Fahrzeugreparatursets, Umgebungs-Buffs, Feuerlöscher und Fahrzeugpanzerung.

beinhalten Fahrzeugreparatursets, Umgebungs-Buffs, Feuerlöscher und Fahrzeugpanzerung. Ausweich-Power-Ups beinhalten Smoke Screens, Sprit, Turbo-Boosts und Ölteppich

Kampf-Power-Ups beinhalten Landminen und zersetzenden Rauch

Änderungen in H1Z1 1.0

Neben dem neuen Modus haben sich auch am Gameplay des Hauptmodus ein paar Dinge getan. Am Anfang einer Runde kann man nun auswählen, an welcher Stelle man abspringt. Das war zuvor zufällig. Eine Heatmap verrät, an welchen Orten besonders viele Spieler starten. In manchen Matches wird man sogar sehen können, wo sich der erste Gasring befindet - jedoch nicht in jedem Match. Die Entwickler wollen so untersuchen, wie Spieler das neue Feature nutzen.

Wer H1Z1 schon im Early Access gekauft hat, bekommt ein spezielles T-Shirt. Weitere Boni sind nicht geplant.

Was sich noch ändert

Auf der zweiten Seite dieser News haben wir die Patch Notes zum H1Z1 Game Update vom 28. Februar 2018 im englischen Original angefügt. Ihr findet sie außerdem auch hier auf der Webseite des Herstellers.