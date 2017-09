Half-Life 2 - Hässlicher, statt hübscher: bekommt ein Demake in Half-Life

Neben dem Trend zahlreicher Remakes, Remastered-Versionen oder einfach Mods, die Spiele hübscher machen sollen, gibt es auch einen hin zu Demakes, die bewusst zu klassischer Grafik zurückkehren - das Spiel also »hässlicher« machen. Einen solchen Versuch macht auch das fünfköpfiger Modder-Team hinter Half-Life 2 Classic.

Sie bauen die Fortsetzung mithilfe der ursprünglichen GoldSrc Engine komplett in Half-Life nach. Vom Ergebnis kann man sich bereits in einem ersten Teaser-Trailer oder gleich in der spielbaren Demo überzeugen.

Die Demo und später auch die fertige Mod, lassen sich über die Mod-Datenbank Moddb herunterladen. Dort befindet sie sich gerade auch auf Platz 1 der Half-Life-Mods. Die Entwickler überlegen aktuell noch, ob sie das Grafikniveau bewusst gering halten oder sich lieber im Rahmen der Möglichkeiten an Half-Life 2 orientieren.

Half-Life verfügt immer noch über eine rege Modder-Szene: Eine weitere Mod hat erst vor kurzem versucht, die geleakte Story von Episode 3, die nie erschien, endlich spielbar zu machen.

