Nachdem der Story-Autor von Half-Life, Marc Laidlaw, eine grobe Zusammenfassung seiner ursprünglichen Idee für Half-Life 2: Episode 3 ins Netz gestellt hat, greifen die Fans dieses Skript mit Kusshand auf. Es wurde ein sogenannter Game Jam ausgerufen (wir berichteten), bei dem ambitionierte Entwickler Laidlaws Story nehmen und in einem Spiel umsetzen sollen.

Der Game Jam versteht das Story-Expose allerdings als Zusammenfassung von Half-Life 3, nicht von Half-Life 2: Episode 3. Aber ist am Ende des Tages ja auch wurscht, Hauptsache, es gibt mehr von Half-Life: Einer der ersten Prototypen wurde jetzt nämlich veröffentlicht: Tiger Team.

Die Mod zu Half-Life 2 gehört zu den am besten bewerteten Einträgen im Game Jam, auch wenn die Installationsdatei lediglich 2 MB groß ist. Man darf folglich nicht zu viel erwarten: Tiger Team trägt den Spieler in wenigen Minuten durch die markantesten Story-Szenen von Laidlaws Skript. In der Überschrift dieser News haben wir »halbwegs« geschrieben, weil diese Erfahrung natürlich noch ein ganzes Stück von einer echten Episode 3 entfernt ist.

Wer möchte, kann sich die Mod komplett kostenlos auf der Seite des Entwicklers herunterladen. Es wurden darüber hinaus weitere Mods im Game Jam eingereicht, die man ebenfalls guten Gewissens ausprobieren kann. Feedback dazu gerne in die Kommentare.