Half-Life 2 - Mod macht aus 11 von Valve gestrichenen Level ein eigenes Spiel

Keine Neuigkeiten zu Half-Life 3, dafür aber mehr von Half-Life 2: Eine neue Mod mit dem Namen »Dark Interval« erlaubt uns erneut, in die Welt von Gordon Freeman und den Combine zu tauchen. Das Mod-Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte und verworfene Entwürfe des Shooter-Klassikers zu restaurieren und daraus ein eigenständiges und kostenloses Spiel zu entwickeln.

Der erste Teil von Dark Interval umfasst insgesamt elf Level von einem aufpolierten Prolog und einer überarbeiteten Version des Labors von Dr. Kleiner bis hin zum neuen Gebiet »Manhack Arcade«. In letzterem treffen wir auf Bewohner von City 17, die sogenannte Mannschnitter fernsteuern (die fliegenden Roboter mit rotierenden, scharfen Klingen) und damit Jagd auf Flüchtlinge machen.

Mod liefert komplett neue Half-Life-2-Level

In Zukunft sollen noch mehr Teile und damit auch weitere neue Level von Dark Interval folgen. Bei der Arbeit an der Mod erlaubt sich das Entwickler-Team allerdings die Entwürfe von Half-Life 2 mit eigenen Ideen aufzufüllen und so einige Lücken zu schließen:

"Dark Interval enthält keine Original-Level aus der 'geleakten' Version von Half-Life 2, sondern besteht aus brandneuen Maps, die von Grund auf neu gebaut wurden. Wir haben beschlossen, dass dies der einzige Weg ist, die Karten einzigartig und modern zu gestalten und nicht nur irgendwelche modernisierten Upgrades zu liefern."

Um Dark Interval spielen zu können, benötigt ihr weder eine Version von Half-Life 2 noch die Erweiterungen Epsiode One oder Two. Ihr müsst nur die Source SDK Base 2013 Singleplayer von Valve runterladen (zu finden auf der Developer-Community-Seite von Valve), damit ihr Spiele mit der Source Engine zocken könnt. Anschließend ladet ihr Dark Interval: Part 1 von der offiziellen Mod-Seite runter und ab geht's nach City 17.

Das Mod-Team hat bereits haufenweise Screenshots veröffentlicht, die euch einen ersten Eindruck der düsteren Levels von Dark Interval geben. Ihr findet alle Bilder in unserer Galerie:

