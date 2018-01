Ist auch an eurem elften Geburtstag die Posteule mit einer Einladung nach Hogwarts ausgeblieben? Dann haben wir nun gute Nachrichten für euch: Mit Harry Potter: Hogwarts Mystery entwickelt das in Los Angeles ansässige Studio Jam City ein Mobile-Rollenspiel, in dem ihr euren eigenen Avatar erstellt und nach Hogwarts reist. Nun hat das Entwicklerstudio einen ersten Trailer veröffentlicht.

In der Zaubererschule angekommen, nehmt ihr am Magieunterricht teil, baut Freund- und Feindschaften mit Mitschülern auf und begegnet alten Bekannten aus den Romanen. Im Trailer sieht man etwa Hagrid, Severus Snape und Minerva McGonagall. Der Handlungsstrang eurer Figur ist von euren Entscheidungen abhängig. Mit der Zeit erhaltet ihr zudem neue magische Fähigkeiten, die euch wiederum Zutritt zu neuen Orten verschaffen.

Zeitlich ist das Spiel vor den Ereignissen der Romane angesiedelt. Harry ist also noch nicht in Hogwarts, dafür aber Nymphadora Tonks und Bill Weasley. Harry Potter: Hogwarts Mystery erscheint dieses Jahr für iOS und Android. Ein konkreter Release-Termin steht allerdings noch nicht fest.