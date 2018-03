Blizzard nimmt Änderungen am Arena-Modus von Hearthstone vor. Dazu gehört ein neues Seltenheits-System für das Ziehen von Karten (den Draft). Zudem erhält jede Heldenklasse neue mächtige Spezialkarten, die ihr nur in der Arena spielen könnt.

Der Lead Systems Designer von Hearthstone, Kris Zierhut, erklärt im Video oberhalb dieser News, dass die Änderungen für ein besser auf eigene Spezialisierung zusammengestelltes Deck sorgen sollen. Zudem möchte Blizzard erreichen, dass sich die Drafts bedeutungsvoller anfühlen.

Neues Draft-System

Aktuell wählt ihr pro Zug aus drei Karten derselben Seltenheitsstufe. Nach Update 10.4 dagegen wählt ihr aus drei Karten unterschiedlicher Rarität, die allerdings vergleichbare Stärke-Level besitzen.

Dabei sollen Gewöhnliche, Seltene und Epische Karten aber in der gleichen Häufigkeit wie bisher vorkommen. Die Drafts 1, 10, 20 und 30 enthalten dann wie gehabt garantiert Seltene Karten oder besser.

Zusätzlich soll das Update 10.4 verhindern, dass schwache Karten zu häufig auftauchen. Dafür kommen dann Klassenkarten, Sprüche und Waffen in größerer Zahl vor. Zudem erscheinen nach dem Patch Karten aus dem vorangegangen Zug nicht mehr im nächsten, da ihre Wahrscheinlichkeit für den darauffolgenden Draft auf Null gesetzt wird.

Neue Spezial-Karten

Jede Klasse bekommt mit Update 10.4 neue Spezial-Karten, die nur für den Arena-Modus zur Verfügung stehen. Unten könnt ihr sie euch anschauen.

Kürzlich begann in der Hearthstone-Zeitrechnung das Jahr des Raben. Im Laufe der Amtszeit des Vogels sollen drei Erweiterungen, Änderungen an der Balance und vieles mehr in Blizzards Sammelkartenspiel Einzug halten. Hier findet ihr alle Infos zum Jahr des Raben in Hearthstone.

Quelle: PC Gamer