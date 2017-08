Hearthstone - Auf der Gamescom gemeinsam gegen den Lich King

Blizzard hat in seinem Gamescom-Livestream angekündigt, dass die aktuelle Hearthstone-Erweiterung "Ritter des Frostthrons" vom 22. bis zum 26. August in Köln spielbar sein wird. Allerdings mit einem besonderen Twist: Alle Standbesucher sollen gemeinsam in seinem sogenannten "Fireside-Brawl" den mächtigen Lich King besiegen.

Zusätzlich zu den Geräten am Stand selbst, sollen die Besucher zudem über eigene Smartphones oder Tablets mitmachen können, damit möglichst viele am großen Kampf teilnehmen und ihre Stärken kombinieren können. Der Lichkönig soll über so viel Lebensenergie verfügen, dass ihn eine Person allein unmöglich schlagen kann.

Das Addon "Ritter des Frostthrons" ist bereits seit dem 11. August mit Singleplayer-Missionen und neuen Karten spielbar. Auf der Gamescom ist außerdem das E-Sport-Turnier "Hearthstone Global Games" vertreten, an dem ursprünglich 48 Länder und 192 Spieler beteiligt waren. Auf der Messe tragen die letzten vier Teams (USA, Ukraine, Tschechische Republik und Südkorea) Halbfinale und Finale aus.