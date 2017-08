Es war zwar bereits seit einiger Zeit bekannt, dass die neue Hearthstone-Erweiterung »Ritter des Frostthrons« im Verlauf des Augusts erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie Blizzard Entertainment jetzt offiziell bekannt gegeben hat, wird die Erweiterung am 11. August 2017 erscheinen - also bereits in der nächsten Woche. Bis zu diesem Tag wird das aktuelle Frostfestival weiterlaufen, dass sie Spieler auch weiterhin mit speziellen Quests für den Arena-Modus versorgt. Deren Abschluss gewährt übrigens eine kostenlose Kartenpackung der neuen Erweiterung.

»Ritter des Frostthrons« beschert dem Spiel nicht nur 135 neue Karten, sondern auch ein kostenloses Einzelspieler-Abenteuer. Blizzard hat die bisherigen kostenpflichtigen Standalone-Abenteuer von Hearthstone eingestellt, stattdessen enthalten normale Erweiterungen nun auch Singleplayer-Abenteuer. Die fallen dafür aber weniger umfangreich aus. In Ritter des Frostthrons kämpfen wir uns durch einen Prolog, zwei Flügel aus jeweils drei Bosskämpfen und schließlich Arthas als Endgegner.

