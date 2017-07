Im Kartenspiel Hearthstone bricht der Winter ein: Das »Frost Festival« beginnt. Nach der Hitze des Midsummer-Festivals kommt die Kälte, doch die sinkenden Temperaturen bringen auch ein paar Vorteile für aktive Spieler mit sich.

Neben einem thematischen Tavern Brawl zu Ehren des Lich King und einigen kosmetischen Anpassungen steht das Event im Zeichen der Arena. Jeder Spieler, der sich während des Aktionzeitraums ins Spiel einloggt, erhält einen kostenlosen Arena-Run (der normalweise mit Gold bezahlt werden muss). Zusätzlich beginnen alle Teilnehmer bereits mit einem zugeschriebenen Sieg in der Statistik, was die Chancen erhöht, bessere Gewinne und Belohnungen erzielen zu können.

Mehr zum Thema: Blizzard-Spiele laufen bald nicht mehr unter Windows XP/Vista

Zusätzlich verspricht Blizzard, jedem Spieler, der während des Frost-Festivals mindestens drei Arena-Kämpfe bestreitet, ein kostenloses Kartenpaket der in Bälde erscheinenden »Knights of the Frozen Throne«-Erweiterung zu schenken. Das Kartenpack wird sich allerdings erst zum Release des DLC öffnen lassen.