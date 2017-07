Hearthstone: Knights of the Frozen Throne - Erweiterung mit Gratis-Singleplayermissionen angekündigt

In der nächsten Hearthstone-Erweiterung Knights of the Frozen Throne verfallen unsere Helden dem Ruf des Lichkönigs Arthas. Der beschert dem Spiel 135 neue Karten und ein kostenloses Einzelspieler-Abenteuer. Blizzard hat die bisherigen kostenpflichtigen Standalone-Abenteuer von Hearthstone eingestellt, stattdessen enthalten normale Erweiterungen nun auch Singleplayer-Adventures.

Die fallen dafür aber weniger umfangreich aus. In Ritter des Frostthrons kämpfen wir uns durch einen Prolog, zwei Flügel aus jeweils drei Bosskämpfen und schließlich Arthas als Endgegner. Für den Prolog erhalten wir eine zufällige legendäre Todesritter-Karte, danach für jeden Flügel und Arthas selbst ein Gratis-Kartenpaket aus Knights of the Frozen Throne.

Die neuen Mechaniken von Ritter des Frostthrons

Jede Klasse erhält mit der neuen Erweiterung eine Heldenkarte, die sie in einen Todesritter verwandelt. Heldenkarten sind ein neuer Kartentypus, der einen Schlachtruf-Effekt beim Ausspielen auslöst, Extra-Rüstung verleiht und dauerhaft die Fähigkeit der Figur verändert.

So wie Todespirscher Rexxar: Der kostet sechs Mana und fügt allen feindlichen Dienern zwei Schaden zu. Danach kriegt Rexxar die neue Fähigkeit »Bestienbaukasten«, mit der er sich einen neuen Zombie-Gefährten zusammenstellen kann.

Dies tun wir, indem wir mit der Entdecken-Mechanik zweimal eine von drei zufälligen Bestien auswählen. Das neue Monster erhält all ihre kombinierten Werte, Fähigkeiten und Manakosten und kommt auf unsere Hand, sodass wir es später ausspielen können.

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne - Karten aus der Erweiterung ansehen

Eine weitere Mechanik der Erweiterung ist Lebensentzug, die uns allen Schaden einer Karte als Lebenspunkte überträgt. Diese Fähigkeit hatten bereits vorher einige Karten, jetzt wird sie als eigenes Schlüsselwort formalisiert. Lebensentzug funktioniert sowohl mit Kreaturen als auch Schadenszaubern.

Veteranen freuen sich außerdem über die Rückkehr von Todesröcheln, das unter den untoten Schergen des Lichkönigs besonders stark vertreten sein soll. Passend, schließlich wurde der Effekt damals mit Fluch von Naxxramas eingeführt, in dem es gegen Arthas' treuen Nekromanten Kel'Thuzad ging.

Knights of the Frozen Throne soll bereits im August erscheinen. Wie üblich können wir 50 Kartenpakete für 50 Euro vorbestellen und erhalten dafür obendrein den Frostgram-Kartenrücken. Warum er das aber selbst als Hearthstone-Junkie für kein gutes Angebot hält, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne zum Free2Play-Irrsinn in Hearthstone.