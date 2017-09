Heroes of the Storm - Neue Map und zwei neue Overwatch-Helden angekündigt

Volskaya Foundry aus Overwatch wird die nächste Map in Heroes of the Storm - und passend dazu gesellen sich auch bald Ana und Junkrat als frische Helden dazu. Während es zu ihren Fähigkeiten keine Details gibt, hat Blizzard die neue Karte bereits ausführlich vorgestellt.

Die Spielmechanik dreht sich ganz um einen riesigen Mech, den zwei Spieler gleichzeitig steuern. Der eine übernimmt im Cockpit des Triglas Protector die Rolle des Piloten, der andere sitzt am Abzug der Waffensysteme. Ganz ähnlich also, wie auch der Zweispielerheld Cho'Gall funktioniert.

Um den Mech freizuschalten, müssen wir ganz ähnlich wie Overwatch Kontrollpunkte halten, hier allerdings drei von ihnen. Ein verbündeter Held muss auf dem Punkt verweilen, bis er bei 100 Prozent steht. Außerdem bringt Volskaya Foundry eine weitere Besonderheit mit: An mehreren Schlüsselstellen schlängeln sich Fließbänder durch die Landschaft.

Die können nicht nur Helden benutzen, um sich schneller fortzubewegen, wir können darauf beispielsweise auch Türme platzieren. Die werden dann schnell an den Endpunkt transportiert oder umkreisen einen Kontrollpunkt auf einem entsprechenden runden Band.

Der Triglas Protector kommt auch im neuen Brawl "Bash ‘Em Smash ‘Em Robots" zum Einsatz. Hier starten beide Teams mit einem riesigen Mech und wenn beide zu Alteisen geprügelt wurden, erscheinen postwendend neue. Einen Release-Termin für die neue Map oder die neuen Helden gibt es allerdings noch nicht.

Heroes of the Storm - Screenshots ansehen