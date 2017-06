Als Spielentwickler muss man heutzutage aufpassen: Zahlreiche gängige Begriffe haben bereits in unterschiedlichen Spiele-Titeln Verwendung gefunden. Und manche Rechte-Inhaber sind nicht allzu zimperlich mit Unterlassungsklagen und Gerichtsverfahren, wenn es um die Verteidigung ihrer Markenrechte und mögliche Verwechslungsgefahren geht.

Diesen Gedanken hatte wohl auch Gearbox Software im Hinterkopf, als es sich dazu entschied, die fast schon verschollen geglaubte Standalone-Erweiterung Homeworld: Cataclysm erstmals in digitaler Form zu veröffentlichen. Statt unter dem bewährten Namen, der frappierend an eine Inhalts-Erweiterung für das von Blizzard produzierte Online-Rollenspiel World of Warcraft erinnert, wird das Weltraum-Strategiespiel-Add-on nun nämlich als Homeworld: Emergence vermarktet.

Verwechslungsgefahr?

Teilweise entstehen so auch scheinbar absurde Prozesse wie zwischen Prey und Prey for the Gods, die ihren Namen auf Anfrage von Bethesda in Praey for the Gods ändern mussten. Oft haben die Rechtsinhaber aber keine Wahl, da sie riskieren, die Markenrechte zu verlieren, wenn sie sie nicht angemessen verteidigen - selbst in Fällen ohne große Verwechslungsgefahr. Der Entwickler-Kanal Extra Credits auf Youtube, hat dazu ein interessantes Video veröffentlicht.

Bis auf die Namensänderung ist Homeworld: Emergence aber identisch mit der Version aus dem Jahr 2000. Exklusiv bei GOG.com ist das Spiel für 7,99 Euro zu haben. Außerdem gibt es Rabatte auf alle weiteren Spiele bei GOG.com, die ein Homeworld im Namen tragen.

