Humble Bundle erweitert sein Monthly-Paket. Aktuell sind im Rahmen eines Beta-Programms kostenlose DRM-freie Spiele enthalten, die alle Spieler herunterladen können. Monthly-Abonnent muss man dafür nicht sein. Nur ein Konto bei Humble Bundle wird zum Download benötigt. Wer das Monthly-Paket abonniert hat, freut sich dafür über einen neuen, größeren Spielekatalog an DRM-freien Titeln, der stetig erweitert werden soll.

Bis zum 2. März sind aktuell 2000:1: A Space Felony, Uurnog, THOR.N, Crescent Bay, Hitchhiker, Quiet City, und Keyboard Sports DRM-frei und gratis verfügbar. Die Spiele sind eher unbekannt, dafür aber auch allen ohne Abo frei zugänglich.

Das Humble Bundle Monthly funktioniert ähnlich wie das reguläre Humble Bundle. Für einen bestimmten Preis bekommt man monatlich ein Spielepaket. Allerdings sind hier, damit es sich für 12 Dollar im Monat lohnt, oft neuere Titel als in den Standard-Paketen dabei. Wer aktuell ein Abo abschließt, erhält unter anderem Dark Souls 3 samt des DLCs »Ashes of Ariandel«.

Neu ist jetzt das Humble Trove. Das soll regelmäßig neue, DRM-freie Spiele zum Programm hinzufügen, die alle Spieler downloaden und spielen können. Ähnlich wie bei PS Plus auf der Playstation oder Xbox Live Gold scheinen die Titel dabei nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar zu sein.

Indie-Spiele geschenkt oder im Abo

Einmal heruntergeladen, darf man sie aber wohl behalten. Humble Bundle verspricht für Abonnenten des Humble Bundle Monthly außerdem den Zugriff auf »den gesamten Katalog an Humble Originals und weitere DRM-freie Spiele«. Selbst wenn einzelne Titel nur zeitweise verfügbar sind, werden Abonnenten in Zukunft also wohl auf eine größere Auswahl an Spielen zurückgreifen können.

Das Modell im Rahmen des Monthly-Paketes ist also vergleichbar mit anderen Abo-Services wie dem Xbox Game Pass, das Angebot fällt aber natürlich deutlich nischiger aus - eine Indie-Variante sozusagen. Einen Überblick kann man sich auf der offiziellen Website verschaffen.

Im Katalog sind unter anderem Titel wie Torchlight 2, Amnesia, Limbo, Alan Wake's American Nightmare, Shadowrun Returns oder Trine enthalten. Da es sich um eine Beta-Version handelt, kann sich das Konzept natürlich noch ändern. Unklar ist, ob ein kleiner Teil der monatlichen Titel auch in Zukunft für Spieler verfügbar bleibt, die Humble Bundle Monthly nicht abonniert haben. Wer nicht zahlt, erhält zumindest aktuell etwas ausgefallenere Titel, dafür sind aber vielleicht echte Indie-Perlen dabei.