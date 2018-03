Das Archiv des Videospielkultur e.V. (VSK) braucht seit Kurzem größere Lagerflächen: Etwa 3.000 Spiele spendete die GameStar an den Verein für Videospielkultur-Förderung. Der VSK besaß mit rund 2.600 Spiele schon eines der größten Videospielarchive Deutschlands, diese Sammlung ist nun auf über 5.500 Spiele angewachsen. Sie reichen von Titel aus den frühen 80er-Jahren bis zu aktuellen Veröffentlichungen im Jahre 2017 und umfassen jegliche Genres.

20 Jahre Computerspielmuseum im Plus-Report - Balancieren zwischen Kult und Kultur

Game Lounge öffnet das Archiv für die Öffentlichkeit

Seit 2006 hortet der Verein PC-, Konsolen-, und Handelheldspiele, um diese in physischer Form für die digitale Nachwelt zu erhalten. Außerdem wollen die Vereinsmitglieder erreichen, dass Videospiele politisch, akademisch und gesellschaftlich stärker anerkannt werden.

Dazu werden Diskussionsrunden und Events veranstaltet. An jedem ersten und dritten Freitag im Monat findet in München im Werk1 die Game Lounge statt. Dort können Besucher kostenlos Hand an das riesige Archiv legen, in Erinnerungen schwelgen oder aktuelle Titel ausprobieren. Die nächste Game Lounge mit einer Auswahl vom erweiterten Archiv ist für den 16. März 2018 angesetzt. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Facebook-Seite.

Alexander Krause, Projektmanager beim VSK, freut sich über die »großzügige Sachspende« der GameStar und über die vielen Titel, die ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge ergänzt und erklärt, wie es zu der Spende kam: