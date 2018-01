Intel-Updates gegen Spectre - Laut Linus Torvalds »geisteskrank« und »totaler Müll«

Neben BIOS-Updates, deren Microcode für Intel-Prozessoren aktuell noch Probleme und Neustarts verursachen kann, sind für einen möglichst guten Schutz vor den Sicherheitslücken Meltdown und Spectre auch Updates für Betriebssysteme notwendig.

Hier hatte Intel schon zuvor harsche Kritik von Linux-Schöpfer Linus Torvalds geerntet, da die vorgeschlagenen Updates für Meltdown und Spectre 2 sich auch auf die Leistung von AMD-Prozessoren ausgewirkt hätten, obwohl diese von Meltdown gar nicht und von Spectre 2 vermutlich kaum oder auch gar nicht betroffen sind.

Torvalds stellt Absichten von Intel in Frage

Nun zeigt sich laut einem öffentlichen Beitrag von Torvalds, dass er noch immer nicht mit dem Vorgehen von Intel zufrieden ist, ganz im Gegenteil: Der Patch für Meltdown sehe so aus, als habe Intel tatsächlich vor, hier das Richtige zu tun, doch das sei bei diesem »richtig großen Loch« auch nicht so schwer und alles andere ohnehin inakzeptabel.

Doch bei Spectre sehe es so aus, als habe Intel gar nicht vor, das Richtige zu tun. Alles, was er sehe, sage ihm, dass Intel es nicht ernst meine und einen »hässlichen Hack« plane, der »so viel Leistung koste, dass ihn niemand als Grundeinstellung aktivieren wollte, weil das schlecht in Benchmarks aussehe«.

"Sie machen buchstäblich geisteskranke Dinge. Sie machen Dinge, die keinen Sinn haben. Das macht eure Argumente fragwürdig und verdächtig. Diese Patches machen Dinge, die nicht vernünftig sind."

Intel-Patches seien »Müll«

An anderer Stelle nennt er die aktuellen Patches für Linux in Großbuchstaben »totalen und völligen Müll«. Neben diesen Aussagen spricht Torvalds natürlich auch über technische Details und kritisiert den Ansatz von Intel, nicht der Idee von Google zu folgen, mit der Google laut eigener Aussage zumindest Server vor einer Variante von Spectre ohne Leistungseinbußen geschützt hat. Und Torvalds dürfte auch verärgert sein, weil die Sicherheitslücken den Zeitplan der Entwickler durcheinanderbringen.

