Die Streaming-Plattform Twitch will in Livestreams den Austausch zwischen Streamern und Publikum verbessern und den Zuschauern ermöglichen, aktiv am Stream teilzuhaben. Funktionieren soll das mit Hilfe von Videoeinblendungen, die direkt auf die gezeigten Spiele zugeschnitten sind - den sogenannten interaktiven »Extensions«.

Spielt der Streamer beispielsweise Hearthstone, soll der Zuschauer über die Extensions genauere Informationen zu den einzelnen Karten direkt im Stream erhalten. Am Geschehen aktiv teilnehmen kann er dann zum Beispiel, indem er abstimmt, welche Karte als nächstes gespielt werden soll.

Hintergrundinfos, Shopping und verrückte Haustiere

Twitch will den Streamern zunächst eine Auswahl an 20 Extensions zur Verfügung stellen. Darunter kuriose wie ein »Kappa Pet«, ein virtuelles Haustier, das sich im Laufe des Streams weiterentwickelt und auf die Zuschauerzahlen reagiert.

Aber auch Affiliate-Programme und damit Monetarisierungsmöglichkeiten wie »Gear on Amazon« können dank den Extensions direkt in den Stream integriert werden. Damit will Twitch Möglichkeiten und Partner hervorheben, über die Zuschauer den Streamer per Provision unterstützen können.

Eine Übersicht über alle derzeit geplanten Extensions lässt sich im offiziellen Twitch-Blog einsehen. Einige Extensions wurden bereits im Mai getestet und erhielten laut Twitch positives Feedback von der Community. Ein genauer Release-Termin der neuen Funktion ist noch nicht bekannt, Twitch verspricht aber, dass sie bald verfügbar werde.