iPhone 8 Plus - Berichte über aufgeblähte Akkus und geplatzte Gehäuse

Bei so gut wie jedem Smartphone gibt es wohl bei millionenfachen Verkäufen einzelne Geräte mit Problemen, nur sieht man bei den High-End-Produkten von Apple oder Samsung genauer hin. Daher sorgt schon ein Bericht aus Taiwan für einiges Aufsehen.

Eine Besitzerin des neuen iPhone 8 Plus hatte das Gerät fünf Tage nach dem Kauf an das mitgelieferte Ladegerät angeschlossen, doch nur drei Minuten später stellte sie fest, dass das sich der Bildschirm des Smartphones nach vorne wölbte und sich sogar vom Rest des Gehäuses löste.

Aufgeblähter Akku lässt Gehäuse aufplatzen

Grund dafür soll ein stark aufgeblähter Akku gewesen sein, der das Smartphone-Gehäuse platzen ließ. Laut einem Meldung aus Taiwan verwendet Apple auch Akkus von Amperex Technology Limited (ATL) und Samsung SDI für das iPhone 8 Plus. Beide Unternehmen hatten die sehr problematischen und teilweise explodierenden Akkus für das Galaxy Note 7 geliefert. Das hatte zu einem Rückruf aller Geräte und einem Verkaufsstopp geführt und Samsung nutzt zumindest ATL nicht mehr als Lieferant für das aktuelle Galaxy Note 8.

Apple analysiert Gerät aus Taiwan

Das iPhone 8 Plus der taiwanesischen Kundin ging an den Provider zurück, der das Gerät an Apple zur genaueren Analyse weitergab. Um einen Einzelfall scheint es sich aber nicht zu handeln, da inzwischen auch andere Besitzer des iPhone 8 Plus aus China oder Japan das gleiche Problem mit ihren Geräten melden. Aus Japan stammt ein Bericht, der dem aus Taiwan ähnelt, hier gibt es aber inzwischen auch Fotos, die den sich lösenden Bildschirm deutlich zeigen.

Allerdings war das iPhone 8 Plus laut der Aussage des Käufers schon in der Verpackung in diesem Zustand und wurde noch gar nicht aufgeladen. Ob das Problem häufiger auftritt, wird sich wohl in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wenn immer mehr Nutzer auf das iPhone 8 Plus umsteigen.