Bereits vor geraumer Zeit haben wir Ihnen die Iron Man Mod für GTA 5 im Video vorgestellt, jetzt gibt's Version 2.0 der Superhelden-Mod und die macht den Ausflug in Tony Starks Kampfanzügen noch mal beeindruckender.

Das Script des Modder JulioNIB implementiert nicht nur eine ganze Reihe Iron-Man-Modelle in GTA 5, vom Mark III über den Anzug von War Machine bis zum Mini-Hulkbuster, sie sind sogar alle voll funktionstüchtig. So zerlegen wir die Polizei von Los Santos mit Lasern, jagen Verbrecher mit Raketen in die Luft oder schmeißen ihnen einfach ein Auto auf die Birne.

Auch das Benutzerinterface wird angepasst und ähnelt dem HUD das normalerweise Tony Stark vor Augen hat - inklusive akustischer Warnmeldungen der künstlichen Intelligenz J.A.R.V.I.S.

Die besten Mods für GTA 5

Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Während frühere Versionen der Mod kostenlos waren, bittet der Macher nun über Patreon zu Kasse. Angesichts der hohen Qualität dieser Mod kann man die geforderten zwei Dollar aber durchaus mal abdrücken. Im folgenden Video können Sie sich einen Eindruck davon machen, ob die Investition sich lohnt. Hier geht's schon mal zum Download der Mod samt Installationsanleitung.