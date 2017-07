So ein Job im Büro kann mitunter ziemlich zermürbend sein: Tag ein und Tag aus am Schreibtisch sitzen, die Tastatur bearbeiten und sich mit Windows-Pop-ups rumschlagen. All das hat auch das browserbasierte Spiel It is as if you were doing work zu bieten.

Wenn Sie die offizielle Webseite besuchen, müssen Sie sich mit fiktiven Zugangsdaten anmelden und gelangen umgehend auf einem Windows-Desktop mit mehreren Icons. Kurze Zeit später gibt es die ersten Aufgaben wie zum Beispiel das Schreiben von Mails mit einer vorgegebenen Zeichenzahl, die Organisation des Kalenders sowie andere kleinere Aktionen, die Sie immer wieder ablenken sollen.

Beförderungen und kleine Spielpause

Keine Angst: Beim Schreiben der Mails ist es völlig egal, welche Tasten Sie drücken, da das Programm automatisch einen halbwegs sinnvollen Text generiert. Es gibt sogar Beförderungen für gute Leistungen sowie Möglichkeit, im Hintergrund vorgegebene Musikstücke laufen zu lassen

In einer wohlverdienten Arbeitspause dürfen Sie auch mal eine Runde »Brickbreaker« spielen, um sich vom Bürostress zu erholen. Ganz so ernst nimmt sich It is as if you were doing work übrigens nicht.

Kuriositätenkabinett der Berufssimulationen ansehen