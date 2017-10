Jetzt »Retro-Jahrbuch 1997« vorbestellen und sofort lesen - Auf Retro-Reise mit den GameStar-Veteranen ins Jahr 1997

Die Pionierzeit der GameStar: Das Team von damals blickt gemeinsam mit euch zurück auf die Anfangszeit der GameStar und auf das Jahr in dem legendäre Spiele wie GTA, Age of Empires, Fallout und Lara Croft das Licht am Gaming-Himmel erblickten.