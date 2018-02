Jumanji - Sequel zum Kinohit mit Dwayne Johnson bereits in Arbeit

Sony legt mit der Action-Komödie Jumanji: Willkommen im Dschungel einen sensationellen Überraschungshit in den Kinos hin. Seit Ende letzten Jahres ist das Dschungelabenteuer mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan in den Kinos zu sehen und noch immer stürmt der Film die Charts.

Allein in den US-Kinos hat die etwa 100 Mio. teure Produktion bereits mehr als 353 Mio. Dollar eingespielt. Weltweit kommt die Komödie auf bislang über 858 Mio. Dollar Kino-Einnahmen und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Jumanji-Team dreht Sequel mit Dwayne Johnson

Somit dürfte es keine Überraschung sein, dass Sony nun offiziell eine Fortsetzung des Kinohits ankündigt. Das Autoren-Duo Scott Rosenberg und Jeff Pinkner wird laut Deadline auch das Drehbuch für das Sequel schreiben.

Und da die Handlung direkt an den Vorgängerfilm anknüpfen wird, gibt es auch ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan. Für die Regie ist erneut Jake Kasdan (Bad Teacher) vorgesehen.

Jumanji weiterhin im Kino

Die moderne Version des Filmklassikers Jumanji mit Robin Williams aus dem Jahr 1995 und der gleichnamigen Buchvorlage von Chris Van Allsburg gibt einem Videospiel dem ausgedienten Brettspiel den Vorrang.

Als vier Teenager eine alte Spiele-Konsole mit dem Videospiel Jumanji finden, beginnen sie neugierig an zu spielen und erleben ihr blaues Wunder: Als sie ihre jeweilige Spielfigur ausgesucht haben, werden sie in das Videospiel hineingezogen und nehmen die Gestalt ihrer Avatare an. Als Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Professor Shelly Oberon (Jack Black) und Moose Finbar (Kevin Hart) erleben sie zahlreiche Abenteuer und müssen einige Gefahren bestehen.

