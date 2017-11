Kingdom Come: Deliverance - Collector's und Special Edition angekündigt

Das Action-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance schickt uns Anfang 2018 zurück ins finstere Mittelalter aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Zwar kommt das Sandbox-Abenteuer komplett ohne Fantasy-Elemente wie Drachen oder Zauberei aus, nicht aber ohne Special Editions für Sammler und Mittelalter-Fans. Und genau diese Sondereditionen haben Warhorse Studios und Deep Silver nun angekündigt.

Am 13. Februar 2018 wird Kingdom Come: Deliverance demnach auf PC, Xbox One und PlayStation 4 sowohl in einer Standard Version, als auch in einer Special und einer limitierten Collector's Edition erscheinen.

Die Special Edition wird für den PC 50 Euro kosten und neben dem Hauptspiel den DLC »Schätze der Vergangenheit« enthalten, der sowohl einige Schatzkarten als auch eine exklusive Rüstung für Henry, den Protagonisten von Kingdom Come: Deliverance, bietet.

Inhalte der limitierten Collector's Edition von Kingdom Come

Die Sammler Edition von Kingdom Come wird für den PC 70 Euro kosten und neben der Special Edition des Spiels (also inklusive dem DLC) noch die folgenden Inhalte bieten:

Das offizielle Kingdom Come: Deliverance Steelbook

Eine 30x30cm Stoffkarte der mittelalterlichen Landschaft Böhmens für Kingdom Come: Deliverance

Eine 15cm hohe Figur von Henry, in der Farbe Silber mit antikem Finish

Eine Auswahl des offiziellen Kingdom Come: Deliverance Soundtrack als Audio CD

Ein 32-seitiges Hardcover Artbook

Worum genau es in Kingdom Come: Deliverance geht und wie die Entwickler von Warhorse eine »realistische« Version des Mittelalters erschaffen haben, erfahrt ihr in unserer Vorschau.

